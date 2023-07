Quando sulle Dolomiti nuotava lo squalo megalodonte

Inizia da uno squalo sul tetto del museo, il nuovo avvincente capitolo della storia della vita sulle Dolomiti, quando c'era il mare e nuotava lo squalo, o meglio, il suo predecessore. Il nuovo appuntamento col museo Vittorino Cazzetta di Selva di Cadore è dedicato all'evoluzione: Evolution, storie di cambiamento.

Dopo la mostra nel 2022 dedicata ai dinosauri che dominarono la Val Fiorentina e molte altre aree del pianeta, il Museo per l'estate prosegue il viaggio nel tempo con un'esposizione dedicata all'evoluzione di vertebrati e non: occasione per incontrare le specie che, a partire da 350 milioni di anni fa, iniziarono ad uscire dall'acqua arrivando a conquistare il cielo.



Nel servizio l'intervista a Diego Battiston, responsabile del museo