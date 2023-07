Mattarella torna a Torino il 2 agosto, visiterà il Polo del '900

Siamo felici e onorati che il presidente della Repubblica abbia scelto di tornare al Polo del ‘900. Sapete che era già venuto in visita nel 2018. Più che di una visita si tratterà proprio di un incontro". L’annuncio è di Emiliano Paoletti, direttore della Fondazione Polo del '900.

Un incontro con i giovani sulla cittadinanza e sull'importanza della Storia come bussola per orientarsi. E' quello a cui sta lavorando il Polo del '900 in vista del 2 agosto, giorno in cui - dopo le celebrazioni dello scorso 25 aprile - Sergio Matterella tornerà in Piemonte. Un ritorno speciale annunciato in una giornata in cui si è ricordata l'alba della nostra Repubblica, la caduta del regime fascista.

Era il 25 luglio 1943. Poche ore prima c'era stata la notte del Gran Consiglio, la seduta di gerarchi convocata da Mussolini. Barbara Berruti è la direttrice dell'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea:

"Lui la richiede per vedere rafforzata la propria posizione, in realtà viene messo in minoranza. Il giorno dopo si reca dal re e viene ufficialmente esautorato e il re lo farà anche arrestare".

Una riunione con presenti tutti i 28 membri del Gran Consiglio. Tra questi anche tre piemontesi: Cesare Maria De Vecchi, nato a Casale Monferrato, un altro casalese Ugo Cavallero e il torinese Vittorio Ambrosio. Protagonisti di uno snodo e un voto cruciale della storia italiana. Quando in un Paese, che aveva assistito pochi giorni prima allo sbarco degli alleati in Sicilia e al primo bombardamento di Roma, decise di archiviare - chi per convinzione, chi per convenienza - 21 anni di regime.