Sgombero comunità Rainbow, ore decisive

Giorni di dialoghi, mediazioni e sopralluoghi non hanno dato frutti e dunque il sindaco di Ceresole Reale, Alex Gioannini, con un’ordinanza pubblicata ieri sera sul sito del Comune, ha ordinato lo sgombero del campeggio della comunità Rainbow ad Alpe la Balma, sopra il comune. Una scelta, si legge nel documento, motivata dal rischio idrogeologico che incombe sull'area, dalle forti piogge di queste ultime ore e dunque dalla necessità di garantire l’incolumità delle persone. Il documento è stato trasmesso alla Prefettura, e consegnato a mano ai campeggiatori che si riuniranno nel pomeriggio per decidere che cosa fare.

Difficoltà in caso di emergenza

La zona scelta per il raduno, sul sentiero che porta al Colle della Crocetta, è quasi a un’ora di cammino lungo sentieri di montagna e non è coperta dalla rete di telefonia mobile, il che renderebbe più difficoltose comunicazioni e operazioni in caso di emergenza. Il terreno oltretutto è stato affittato ad un pastore che a giorni dovrebbe salire con 2000 pecore.

In attesa della luna piena

Sul posto ci sono già 150 persone con una novantina di tende e altre ne stanno arrivando da tutta Italia ma anche dal resto d'Europa: si tratta del raduno annuale, che dovrebbe durare un mese, della comunità Rainbow, un movimento che promuove la vita a contatto con la natura, fuori dalla frenesia moderna, e senza alcol o droghe. Un campeggio abusivo che dovrebbe culminare lunedì, con la luna piena.