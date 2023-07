Anche in Piemonte arriva la card anti - inflazione "Dedicata a te" per le famiglie in difficoltà

Si chiama "Dedicata a te" ed è una prepagata da 382 euro da utilizzare per fare la spesa entro fine anno. Non c'è nessuna domanda da presentare: a partire da oggi i comuni inizieranno a chiamare i beneficiari, individuati dall'Inps, e poi si potrà andare alle Poste per ritirarla.

La platea comprende 1,3 milioni di famiglie, di cui 50mila in Piemonte. Si tratta di nuclei composti da almeno tre persone, con priorità in caso di minori, e un Isee inferiore a 15mila euro. Restano quindi escluse diverse categorie: i single con o senza figli, le coppie, gli anziani. Ma anche chi riceve altri sussidi dallo Stato, come il reddito di cittadinanza, la disoccupazione o la cassa integrazione.

In realtà nella nostra regione i nuclei familiari che rientrano in questa fascia di reddito sono più di 300mila. Ma la coperta è troppo corta per arrivare a tutti: le risorse a disposizione ammontano complessivamente a 500 milioni di euro. Questa è la ripartizione per provincia: 25mila card destinate al torinese, 7.181 a Cuneo, oltre 4mila nelle province di Alessandria e Novara. E poi Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli. Chiude Biella con 1.927.

La carta va attivata entro il 15 settembre e potrà essere usata per comprare pane e pasta, carne, legumi, latte, burro, uova, frutta e verdura. Restano fuori alcolici, bibite, caramelle e surgelati. Previsto anche un ulteriore 15% di sconto sulla spesa nei supermercati che hanno firmato l'accordo con il ministero.