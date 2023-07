Sting, una leggenda a Stupinigi

Entrano ordinatamente dopo i controlli, per chi vuole c'è anche uno spruzzo di lozione antizanzare, ombrelli e impermeabili a portata di mano per la pioggia intermittente. Poi si sparpagliano davanti al palco, i fans di Sting hanno tutte le età, molte le famiglie nel parco di Stupinigi.

A scaldare la platea inizialmente ci pensa Jo Sumner, chitarrista figlio di cotanto padre. Che sale sul palco alle 21 in punto.

Sting, in gran forma, snocciola una canzone dietro l'altra, senza sosta: brani che hanno anche quarant'anni, il repertorio dei Police e il suo da solista. La band è essenziale, alla formazione base si aggiungono solo due coristi e un'armonica, gli arrangiamenti sono fedeli all'originale: ritmi reggae e funky da ballare, sonorità rock pop melodiche da cantare con i telefonini illuminati.

L'attesa era alta, per molti è un tuffo nella gioventù, e le generazioni si uniscono ascoltando dal vivo i classici di un repertorio sterminato. Saranno alla fine 9500 persone, segnando il tutto esaurito ancora una volta per il Sonic , festival nel meraviglioso Parco della Palazzina di Stupinigi, straordinaria cornice per una leggenda della musica.