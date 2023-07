Strage di Rivarolo, la figlia della coppia uccisa: "Nessuna avvisaglia. Mio padre aiutò Tarabella"

“Mio papà aveva aiutato la famiglia di Tarabella, si era proposto ogni tanto di portare fuori il figlio Wilson per fare delle passeggiate, per alleggerire il contesto familiare”. A parlare, di fronte alla Corte d'Assise di Ivrea, è Francesca Dighera, la figlia di Osvaldo e Liliana Dighera, la coppia uccisa nell'aprile 2021 da Renzo Tarabella, pensionato a processo per omicidio plurimo volontario e premeditato per aver ucciso nel suo appartamento di Rivarolo Canavese il figlio disabile Wilson, la moglie Maria Grazia Valovatto e i coniugi Dighera. La sua deposizione, nella seconda udienza del processo.

Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Carlo Cerrito. Interviste a: Francesca Dighera, figlia delle vittime Osvaldo e Liliana Dighera; Flavia Pivano, avvocata di Renzo Tarabella; Sergio Bersano, avvocato di Francesca Dighera