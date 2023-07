Targhe clonate e ricetrasmittenti, così colpiva la banda dei furti in villa, 50 colpi in sei mesi

Un'organizzazione criminale preparatissima. Con un capo che guidava ogni colpo e si muoveva in coordinamento con i complici, anche attraverso ricetrasmittenti nascoste nei vestiti per sfuggire alle indagini dei carabinieri.

Ci sono voluti oltre sei mesi d'inchiesta per sgominare la banda dei furti in villa con base a Magliano Alpi, ma che agiva tra tra le province di Alessandria, Cuneo e Asti. Si ipotizzano oltre 50 colpi che avrebbero fruttato almeno 150mila euro. Nel corso del blitz dei carabinieri di Cuneo sono state sequestrate 180 targhe usate per sviare le indagini dalle Audi e Mercedes che i ladri utilizzavano per i colpi, ma anche 45mila euro in contanti, molti gioielli, 6 orologi Rolex e 16 bottiglie di champagne rubati durante un furto. “Oltre a targhe false, cambiavano continuamente colore della auto per non essere indentificati - raccontano gli investigatori - E per evitare le indagini bonificavano di continuo case e vetture in cerca di microspie”.

A guidare il gruppo Cristiano Audisio, 43 anni, finito in carcere insieme ad altri 4. La procura di Asti, che ha coordinato l'indagine, ha ottenuto 9 misure cautelari, di cui 5 di custodia in carcere, 3 ai domiciliari e un obbligo di dimora. Tutti sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al furto: “La cosa importante è che le persone vittime di furti denuncino perché solo così possono aiutare le indagini” ha spiegato il procuratore capo di Asti, Biagio Mazzeo.

Per i carabinieri l'operazione è una risposta forte a un problema molto sentito tra la popolazione: “Solo in provincia di Cuneo sono stati denunciati nel 2022 più di 700 furti in abitazione - racconta il tenente colonnello, Angelo Gerardi, comandante del Reparto Operativo dei carabinieri di Cuneo - Mi piace sottolineare la forte attenzione dell'Arma sul fenomeno su cui facciamo anche una importante attività di prevenzione, attraverso gli incontri con le potenziali vittime”.

