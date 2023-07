Taxi, le tariffe aumentano del 13,3%. La cooperativa: "Erano ferme dal 2019"

Ritoccate le tabelle dei prezzi dei taxi di Torino e cintura del 13.3 per cento. Si tratta di un adeguamento all'inflazione, ratificato in commissione taxi nella Città Metropolitana.

In questa zona ampia, che comprende il capoluogo regionale e la cintura, sono in servizio 1600 auto bianche; il 93 per cento fanno riferimento a Torino Taxi.

Il presidente Roberto Sulpizi ci dice che siamo stati gli ultimi a ritoccare i prezzi, nonostante il fardello che abbiamo dei do mutui e finanziamenti; molti dei nostri associati si sono indebitati per acquistare la licenza.

Gli effetti di questo aumento si sentirà, parola di taxista, sui tragitti lunghi, non su quelli brevi.

Ad esempio in viaggio dal centro di Torino e Caselle, Aeroporto, passa da 36 a 41 euro.

Nel servizio parla: Roberto Sulfizi, pres. Taxi Torino.