La seconda vita del fotovoltaico

Trent'anni è la durata media dei pannelli fotovoltaici. Ma spesso vengono sostituiti quando ancora sono efficienti, con versioni più evolute, sostenute da incentivi. Per non avviare allo smaltimento centinaia di migliaia di pannelli ancora utili, limitare l'inquinamento e l'uso di suolo per impianti di generazione energetica e innovare il settore dell'energia verde una società di servizi torinese propone tecnologie che li utilizzano, e un "mercato dell'usato" fotovoltaico. Lo raccontano il responsabile dell'innovazione, Matteo Stoppa, e l'Amministratore delegato di COESA, Federico Sandrone. Tgr Piemonte

Servizio di Laura de Donato; montaggio di Giada Pigureddu