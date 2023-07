Gli effetti devastanti del caldo su mari e lagune

Le temperature sempre più elevate, che superanon i 30 gradi anche in acqua, condizionano le capacità di vita delle specie acquatiche. Il caldo record, per di più prolungato, rischia di avere effetti devastanti sugli ambienti marini e lagunari. Le anomalie termiche e la carenza di ossigeno mettono a rrischio gli allevamenti di mitili ma non solo, possono anche causare morie di pesci.

Il servizio di Roberta Dore

Montaggio di Federico Mureu

intervista ad Antonella Lugli, professoressa di Ecologia all'Università di Sassari