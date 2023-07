Toro e Juve, primi allenamenti a porte aperte

Entusiasmo al Filadelfia per il primo giorno di allenamenti a porte aperte del Torino: si sono presentati in 1500 sugli spalti del campo di allenamento. Agli ordini di Juric c'è capitan Buongiorno, fresco di rinnovo. È rientrato in anticipo Pellegri, reduce dall'Europeo Under 21. occhi sul campo, aspettando novità dal mercato: i tifosi si interrogano sull'eventuale partenza di Schuurs, o sognano i ritorni di Vlasic e Miranchuk. Lunedì la squadra partirà per il ritiro a Pinzolo, in Trentino-Alto Adige. Prima amichevole il 22 luglio con la Feralpisalò.

Porte aperte alla Continassa

E questa mattina, sabato 15 luglio, allenamento aperto anche alla Continassa, ingresso su invito per tifosi e fan club della Juventus. Prima partitella in famiglia di 45 minuti, è finita 1-1, il primo a segnare Vlahovic, pareggia i conti Iling-Junior. Fuori Pogba, ancora alle prese con problemi fisici. Mentre continua il rientro dei bianconeri dalle ferie, oggi è stato il turno di Rabiot. Lunedì sarà la volta di Bonucci, ancora in ferie nella sua casa in Versilia. Ma l'ex capitano (la fascia è ora passata a Danilo) è stato messao fuori rosa. Non partirà per la tournée negli Stati Uniti e rimarrà a Torino con gli altri giocatori in attesa di sistemazione.

Montaggio di Tiziana Samorì