Judo oltre le barriere, a San Mauro l'Academy con i nazionali paralimpici

Dong Dong Camanni, da Bevagna, provincia di Perugia, è una giovane promessa italiana del judo per ipovedenti e ciechi. Tra le sue medaglie, l'oro conquistato in Finlandia ai Giochi europei paralimpici. È a San Mauro Torinese per una sessione di allenamenti congiunti di preparazione alle prossime gare nazionali e internazionali, tra cui i Mondiali di agosto a Birmingham, che assegneranno punti per le Paralimpiadi di Parigi.

Arricchimento per tutti

“Noi ci alleniamo sempre con i ragazzi normodotati sia nelle palestre che nei ritiri, perché per noi è un accrescimento”, dice. “Noi - aggiunge - mostriamo la nostra percezione del corpo e dei movimenti, e loro possono farci vedere e ampliare delle visioni di movimento che magari ci mancano proprio perché non possiamo percepirli senza la vista”. “Da loro c'è solo da imparare”, conferma Lucio Tavoletta, abruzzese, fresco campione europeo under 18. “Ad esempio - continua - il loro movimento è diverso dal nostro e anche il modo in cui si percepiscono le cose attorno”.

L'Academy al Palaburgo

I cinque giorni di campo estivo al Palaburgo di San Mauro sono organizzati dalla Akiyama di Settimo Torinese, la società dove ha cominciato la carriera l'oro olimpico Fabio Basile. “Abbiamo radunato circa 250 atleti provenienti da 4 nazioni”, spiega l'istruttore Pierangelo Toniolo. Tra loro, gli atleti della Fispic, la Federazione sport per ipovedenti e ciechi. Quella di San Mauro è infatti anche la prima tappa della Judo Academy, un progetto di promozione del judo paralimpico sostenuto dalla Fondazione OneSight. La sanmaurese Alessia Regis è una delle allenatrici della nazionale Fispic: “il judo, come tutti gli sport, abbatte le barriere, ed è consigliatissimo per ragazzi e ragazze ciechi e ipovedenti”.