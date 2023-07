C'è dell'oro verde in Monferrato. Olivola entra nella rete delle Città dell'olio

Il primo ulivo nei terreni del Luparia è stato piantato nel 2004. Oggi, gli alberi sono circa 150, e nell'istituto agrario di Rosignano Monferrato le olive vengono prodotte e lavorate nel frantoio della scuola, che raccoglie anche quelle portate dai proprietari vicini. L'obiettivo dell'istituto, spiega il professore responsabile del plesso, Ferruccio Battaglia, è di continuare e allargare la produzione, coinvolgendo piccoli imprenditori e coltivatori, acquistando anche un secondo frantoio.

Il grande ritorno

Diffusa nel Medioevo, la produzione di olio è tornata in Piemonte negli anni Novanta, complici i cambiamenti climatici. Il Comune di Olivola - toponimo che tradisce l'antico legame con l'ulivo - è appena entrato nela rete nazionale delle Città dell'olio: è il primo della regione. I numeri del Piemonte sono bassi, 10 tonnellate prodotte nel 2022, ma con prospettive di crescita. “I nostri imprenditori sono imprenditori a 360 gradi”, spiega Gabriele Carenini, presidente Cia Piemonte e Valle d'Aosta (Confederazione italiana agricoltori). “Nelle colline del Monferrato il vino la fa da padrone, ma nulla toglie che si possa espandere la propria attività in altri settori, purché sia un prodotto di qualità”.

Dalla diffidenza all'apprezzamento

Alla festa del grano di Santa Maria del Tempio, frazione di Casale Monferrato, un incontro, promosso proprio dalla Cia, celebra l'olio del territorio. Un olio che prima non veniva molto considerato: “L'olio del Piemonte non era neanche capito, perché quelli che sono i suoi valori, come il piccante, l'amaro, il sapore, venivano visti come un'invasione rispetto ad altri cibi”, spiega Anita Casamento Aquilino, produttrice di olio a Olivola. Ora, grazie soprattutto al lavoro degli chef sul territorio, aggiunge, l'olio piemontese viene finalmente apprezzato.