Novara, nuovi accertamenti e dissequestro in vista per il cavalcavia XXV Aprile

Potrebbe arrivare già entro la fine della prossima settimana il dissequestro del ponte XXV Aprile a Novara: il cavalcavia è chiuso dal 9 ottobre scorso, quando il crollo di una spalletta inghiottì un’automobile causando un ferito lieve. Da allora la viabilità novarese è stata privata di un collegamento vitale con la direttrice verso Milano, causando spesso code e ingorghi nelle ore di punta.

Lunedì i periti del politecnico di Milano incaricati dal giudice per le indagini preliminari, affiancati da quelli del politecnico di Torino su mandato della procura, hanno effettuato un ulteriore accertamento sul manufatto: una gru ha rimosso parte della spalletta caduta, e l’ha posizionata in una zona separata, in modo da poterla successivamente rimuovere ed analizzare. Tra le indagini, anche dei carotaggi sugli ancoraggi del ponte nel terreno.

La procedura di dissequestro consentirà all’amministrazione comunale di procedere con i lavori di ripristino del ponte: il bando, per oltre un milione 600 mila euro, è già stato pubblicato, è scaduto a fine giugno e sono pervenute 60 offerte. Primo obiettivo il ripristino della viabilità, che in un primo tempo a senso unico alternato.