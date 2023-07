Tempesta, grandine e vento a 100 all'ora in Piemonte, l'area più colpita al confine con la Lombardia

Decine di alberi abbattuti, strade interrotte, un intero parco devastato, tetti divelti e muri scardinati: danni gravi anche alle colture. Nella notte pioggia e grandine con raffiche di vento oltre i 100 km all’ora hanno colpito diverse aree del Piemonte. La zona più danneggiata è l’area dell’Ovest Ticino, tra Novara e il confine lombardo. A Romentino diversi capannoni sono stati scoperchiati, diversi i tetti divelti in questa zona, a causa di diversi episodi di downburst, un fenomeno estremo che origina alla base di una nube temporalesca e colpisce il suolo perpendicolarmente per poi espandersi a raggiera: alla stazione meteorologica di Trecate il vento ha raggiunto la velocità di oltre 110 km all'ora. La parete di un garage è stata distrutta dalla furia delle violentissime raffiche; inoltre il parco comunale di villa Cicogna è stato gravemente danneggiato: una quindicina di alberi sono stati abbattuti o spezzati e un pino di grandi dimensioni si è appoggiato sul tetto della villa settecentesca che ospita la biblioteca. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, nel novarese come vercellese: qui i pompieri hanno effettuato oltre 35 interventi, anche in supporto di in una parte della provincia di Biella, soprattutto per piante che ingombravano la sede stradale provocando l’interruzione del traffico; numerosi allagamenti e tetti divelti a Vercelli e Caresanablot. Danni per il maltempo anche nel basso canavese: a Cirié si è registrato un violentissimo temporale nella notte con un episodio di downburst associato a raffiche di vento fino a 90 km/h con danni alle abitazioni e al patrimonio naturale.



