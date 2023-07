Torino, la casa delle tecnologie compie due anni

E' il secondo compleanno per la Casa delle tecnologie emergenti di Torino, nata nel 2021 dall'iniziativa del Comune, con 12 partner pubblici e privati per dare impulso all'innovazione delle tecnologie 5G per migliorare la vita nelle città.

Il finanziamento

13milioni dati dal ministero dello Sviluppo economico per finanziare le start-up del settore, alcune oggi in mostra al CSI Piemonte, da un gemello digitale di un edificio ad un auto a guida autonoma.



Servizio di Laura De Donato. Interviste a Stefano Frosi, Open Stage; Pietro Pacini, CSI Piemonte; Ilaria Falbo, U-Twin; Marta Viale, AB0; Maria Sparano, Kineton Chiara Foglietta, assessore all'Innovazione