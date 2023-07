Torino, nuovo protocollo per la sicurezza sul lavoro. Dai sindacati segnalazioni mirate

Saranno i sindacati a raccogliere le segnalazioni sulle mancanze in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e poi a inoltrarle agli organi di vigilanza. È questa la novità del nuovo Protocollo per il rafforzamento della sicurezza sul lavoro sottoscritto in Prefettura a Torino tra Prefettura, Spresal dell'Asl Città di Torino, Ispettorato territoriale del Lavoro e i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl. L'obiettivo è quello di superare il sistema attuale di esposti spesso anonimi, non circostanziati e poco efficaci, e di consentire così agli organi preposti ai controlli di ricevere segnalazioni qualificate e mirate. Per invertire una tendenza che vede il Piemonte al di sopra della media nazionale come numero di infortuni sul lavoro.

Servizio di Manuela Gatti, immagini di Guido Cravero, montaggio di Marco Rondoni. Interviste a: Raffaele Ruberto, prefetto di Torino; Pier Luigi Pavanelli, direttore Spresal Asl Città di Torino; Tiziana Morra, direttrice Ispettorato del Lavoro di Torino