Juve e Toro, domani i primi allenamenti davanti ai tifosi

L'appuntamento al Filadelfia è sabato 15 luglio alle 9.30: sono attesi in migliaia per il primo allenamento a porte aperte del Torino. Agli allenamenti di oggi (venerdì) rientro anticipato per Pellegri, reduce dagli Europei Under 21. Agli ordini di Juric una squadra da completare con i colpi di mercato, si tratta ancora il ritorno di Vlasic dal West Ham. Nel frattempo, definite due cessioni di giovani in prestito: Haveri all'Ascoli in B e Savini al Novara in C. Lunedì i granata partiranno in ritiro, destinazione Pinzolo, in Trentino Alto Adige.



Porte aperte sabato anche alla Continassa, sempre alle 9.30: primo allenamento con il pubblico per la Juventus. In questo caso i posti sono limitati e sono stati messi a disposizione di fan club e titolari della membership, la tessera fedeltà della squadra.



Non ci sarà ancora Bonucci, che rientrerà lunedì dalle ferie. Il difensore è stato appena messo fuori rosa e non partirà per la tournée americana che inizierà la prossima settimana, ma resterà ad allenarsi a Torino con Arthur, McKennie e Zakaria, tutti in attesa di essere ceduti. "Keep going", vado avanti, ha postat il difensore su Instagram, ritraendosi mentre solleva un bilanciere nella sua casa in Versilia, dove trascorre le vacanze. E il suo futuro, con un contratto in scadenza a giugno in quella che doveva essere la sua ultima stagione da calciatore, è ora tutto da definire.