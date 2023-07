Tra calendario e calciomercato, Juve e Toro scaldano i motori

Il periodo dei sogni è ufficialmente iniziato. Il calendario del nuovo campionato porta con sè tutte le illusioni dell'estate, obiettivi e ambizioni.

Tante le date che i tifosi hanno già segnato sul calendario. A cominciare dal derby. Andata all'ottava giornata, l'8 ottobre allo Stadium, ritorno al Grande Torino il 14 aprile, alla 32.a giornata.

Sulla sponda Juve per una delle sfide più attese, quella contro l'Inter, bisognerà attendere il 26 novembre, quando i neroazzurri faranno visita alla squadra di Allegri. Il Toro avrà un avvio piuttosto impegnativo con Cagliari, Milan in trasferta, Genoa e Salernitana. Poi il 24 settembre la prima big in casa: la Roma di Mourinho.

IL CALCIOMERCATO

La Serie A irromperà fragorosa nell'estate con la prima in programma il 20 agosto. C'è tempo ancora per coltivare sogni e speranze. Anche perchè il calciomercato è appena iniziato e lunedì, quando Juve e Toro si presenteranno al raduno, probabilmente lo faranno con una rosa che strada facendo cambierà profondamente. In casa bianconera la priorità restano le cessioni: McKennie, Zakaria, Arthur prima di tutto. Fondamentali per non sacrificare qualche pezzo pregiato. In casa Toro a questo proposito il gioiello si chiama Schuurs che i granata valutano 40 milioni. La strada per sostituirlo porta a Udine, il nome caldo quello di Rodrigo Becao.