Tra miniere e vini eroici, una domenica in Val Germanasca

Senza dubbio tra le mete turistiche offerte dal Piemonte ci sono le vallate. Una soluzione che coniuga attività in mezzo alla natura e servizi alle famiglie. Un esempio è costituito dalla Val Germanasca: una domenica a Pomaretto. Dove, dopo un giugno deludente a causa del maltempo, gli operatori sperano in un alto afflusso di turisti per il mese di luglio. La Val Germanasca, terra di sentieri, natura e splendidi paesaggi. Ma anche di un “vino eroico” d'alta montagna: il ramie, frutto di 4 vitigni autoctoni coltivati da 8 piccole aziende agricole del territorio, tutte condotte da giovani.

Il dahu e la miniera

Val Germanasca terra anche dell'emozionante volo dell'angelo, a strapiombo sulle montagne, che qui è ribattezzato “volo del dahu”, in onore della leggendaria creatura alpina. Tra le escursioni più suggestive, la visita alla miniera di talco. A piedi e con il trenino. Qui ci sono ancora miniere di talco purissimo. Che i turisti possono portare a casa… anche come souvenir.