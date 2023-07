Tutto esaurito allo stadio comunale per i Pinguini tattici nucleari

I Pinguini tattici nucleari toccano, con il loro primo tour negli stadi, anche Torino. Stasera alle 22 si accende il palco del Comunale.

Il gruppo bergamasco ha pubblicato il nuovo album Fake news lo scorso novembre. Un successo, quello della band bergamasca, guidata da Riccardo Zanotti, che è scoppiato con Sanremo 2020 ma che si è costruito in 10 anni di gavetta, in giro con un furgoncino usato a calcare i piccoli palchi.



La scaletta

In oltre due ore di spettacolo i pinguini tattici nucleari propongono il loro racconto: quella di una giovane band capace di alternare hit a brani cantautorali in relazione costante con il suo pubblico. In scaletta Zen, Giovani Wannabe, Tetris, Hold On ma anche Irene, Dentista Croazia e Antartide.