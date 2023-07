Licenziati con un'email, 8mila rider di Uber Eats senza lavoro

Condizioni di lavoro spesso estreme, di notte, sotto la pioggia o la neve, il rischio di vedersi rubata la bicicletta o di non ricevere compensi se nelle otto ore di turno non arrivano consegne da effettuare, perché i pagamenti sono a cottimo, dai 2 ai 4 euro a seconda della distanza. Lavoro che dal 15 luglio non ci sarà più perché Uber Eats ha deciso di uscire dal mercato italiano, comunicandolo con una email, lasciando 8 mila lavoratori, centinaia solo a Torino, senza un'occupazione e senza salario. Per questo una quarantina di rider si è ritrovato in presidio davanti alla sede regionale dell'Inps.

Senza contratto e senza tutele

La richiesta, oltre quella di riconoscere gli ammortizzatori sociali, è anche quella di applicare il contratto nazionale della logistica: la corte d'appello di Torino ha riconosciuto il vincolo di subordinazione per gli otto rider che avevano fatto causa contro Glovo.

Interviste ai rider di Uber Eats, a Daniele Mallamaci, coordinamento Sì Cobas Torino, Giulia Druetta, avvocata rider.