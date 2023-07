Uno spiraglio per il crack "Ginepro"

servizio di Federica Burbatti

montaggio di Massimo carnemolla

TESTO





L'intervista a massimo cagnacci, presidente del comitato che rappresenta gli inquilini, aggiornano la vicenda del crack ginepro. Una trentina di palazzi coinvolti a casale monferrato che si sono trovati senza bollette di gas e luce pagate. Oltre a lavori di manutenzione mai liquidati. Così i condomini dovrebbero ripagare spese già sostenute. La notizia attuale riguarda un accordo raggiunto: una transazione economica trovata per un condominio, ce ne sarebbero in corso altre . La ginepro che amministrava palazzi da trentanni è stata sollevata ovviamente dalla gestione dei condomini. Ora sono subentrati altri amministratori che debbono spulciare conti e resoconti. Un magma definito caotico. Soltanto per quanto riguarda il gas, mai pagato ,a novembre dicembre ,l'ammanco ammonterebbe a 800.000 euro. L'azienda che riscuote ha concordato un piano di rientro congruo soprattutto per le persone con un isee basso, ci sono molti pensionati che guadagnano 500 euro al mese e debbono sborsarne 1000. Per loro si è andati oltre i 24 mesi per la riscossione Mille seicento le famiglie coinvolte per molti di loro la vicenda è un incubo: ripagare ciò che già avevano liquidato vuol dire toccare arisparmi già esigui.