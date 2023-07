Sveglia all'alba, scarponcini e binocolo. La vita da guardaparco di Pierre-Yves Oddone

Sveglia all'alba, scarponi ai piedi e binocolo al collo. E poi su e giù per i sentieri del primo parco nazionale italiano. Per tutelarne e censirne la fauna.

Pierre-Yves Oddone è guardaparco al Gran Paradiso, l'unica area protetta con un proprio corpo di sorveglianza. 33 anni, una laurea in scienze forestali, Pierre-Yves è uno dei nuovi guardaparco del Gran Paradiso. Selezionati in un concorso che ha visto 1.100 iscritti per soli nove posti.

Pierre-Yves Oddone, guida da guardiaparco

Un lavoro però che è anche una scelta di vita. La settimana lavorativa la si trascorre vivendo nei casotti in quota.

Intanto loro, i guardaparco del Gran Paradiso, in 70 anni di storia l'equilibrio lo hanno riportato tra gli animali. In primis, gli stambecchi: fino a metà del secolo scorso a rischio estinzione, oggi nel parco sono 2.700. E non a caso ne sono diventati il simbolo.

Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Giancarlo Raviola. Intervista a Pierre-Yves Oddone, guardaparco