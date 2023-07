Van Vleuten regina in rosa, vince anche a Canelli e prenota il Giro

Il Giro d'Italia delle donne lascia il Piemonte con una dominatrice assoluta, l'olandese Van Vleuten che si è aggiudicata anche la tappa che partiva a e arrivava da Canelli dopo un circuito di cento chilometri sulle colline a cavallo tra langhe e Monferrato. Una giornata iniziata con la notizia del ritiro di Elisa Longo Borghini dopo la rovinosa caduta del giorno precedente poco prima dell'arrivo di Ceres: gli esami effettuati in ospedale hanno escluso fratture ma l'azzurra, che avvertiva ancora dolori alla spalla, ha preferito gettare la spugna.

A favorire la vittoria di tappa della maglia rosa ha contribuito anche il forfait di Antonia Nidermeier, vincitrice dalla tappa da Salassa a Ceres: anche la giovane tedesca è stata messa fuori causa da una caduta provocata da Usrsula Zigart che l'ha travolta nel tentativo di dissetarsi. Anche per lei molto spavento ma fortunatamente solo un taglio alla bocca. Così Van Vleuten non ha più avuto rivali e ha potuto tagliare il traguardo in solitaria mettendo ulteriormente al sicuro la sua vittoria finale.

Domani il giro trasloca in Liguria con tappa da Albenga ad Alassio ma la maglia rosa ha iniziato il conto alla rovescia verso la sua quarta affermazione nel Giro.