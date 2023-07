La serata di gala per i cinquant'anni del Teatro regio di Torino

1973 - 2023, il Teatro regio di Torino festeggia 50 anni. Era il 10 aprile del '73 e sotto la direzione artistica di Maria Callas il Regio riapriva la stagione dei concerti, completamente ristrutturato. Prima il rogo che lo distrusse completamente poi le bombe della Seconda guerra mondiale. Il progetto dell'architetto Carlo Mollino, sembra non aver subito il logorio degli anni. Moquette rossa, luci d'artista, bancone del bar in marmo.

Viva Verdi

Il Regio abbraccia artisti e pubblico che qui si ritrovano per condividere la passione per la musica e l'opera. In scena, come fu nell'aprile del '73, c'è l'opera di Giuseppe Verdi, I vespri siciliani.

Interviste a Mathieu Jouvin, sovrintendente Teatro Regio e Michela Favaro, vicesindaca di Torino