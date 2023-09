Davide e la cura per l'ambiente: "Il volontariato salva il pianeta e arricchisce chi lo fa"

In un mondo in cui clima pone ogni giorno domande più urgenti, Davide ha già fatto la sua scelta. 23 anni, di Avigliana, studente di Biologia dell'ambiente al Politecnico di Torino, da due anni volontario in Legambiente.

Ore spese bene, racconta, sopratutto per sè stesso. Davide si occupa della comunicazione social di Legambiente. E collabora alle campagne di monitoraggio contro l'inquinamento. Un volontariato anche faticoso, ma che continua a scegliere ogni giorno.



L'intervista a Davide Castiglione, volontario Legambiente

Montaggio di Alessandro Mancuso