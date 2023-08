Ludovica e Casa Ugi: "Avevo paura, ma tra i bimbi malati ho trovato la serenità".

C'è musica fuori Casa Ugi, la struttura che ospita i piccoli pazienti del Regina Margherita di Torino. Il rombo dei motori regala ai bambini un pomeriggio diverso. Guardare oltre la malattia è il trucco che ha imparato Ludovica, volontaria da quando aveva 16 anni. Sulle moto dei Motociclisti per la Solidarietà ci sale pure lei: un modo come tanti per aiutare i suoi bambini a ripulire i pensieri. Passa qui tutti i suoi sabati. Ha scelto questo posto anche per mettersi alla prova. Con la sorpresa di trovare serenità anche dove c'è il dolore.



L'intervista a Ludovica Di Toro, volontaria Casa Ugi Torino

Immagini di Guido Cravero



Montaggio di Cristiano Gaviglio