"Wanna get a coffe?", il cortometraggio di lancio del bando di Film Commission

Il Piemonte Film Tv Development Fund si rivolge alle imprese di produzione indipendenti con sede legale o operativa in Piemonte, con l’obiettivo di accrescere - in accordo con le linee guida generali della UE - la loro capacità di sviluppare progetti che abbiano le potenzialità di circolare in Europa e oltre e di facilitare le coproduzioni internazionali, anche con le emittenti televisive, attraverso un sostegno finanziario dedicato allo sviluppo di un singolo progetto di opera audiovisiva afferente alle seguenti categorie:

lungometraggio di finzione a principale sfruttamento cinematografico

film Tv di finzione

serie Tv di finzione

Tutte le info sulla pagina internet della FC Torino Piemonte https://www.fctp.it/piemonte_film_tv_development_fund.php