Weah si presenta: "Un onore essere alla Juve"

Ha scelto la maglia 22. Giorno del suo compleanno, ma soprattuto il primo numero che mamma Clar gli ha dato quando ha cominciato a giocare a calcio. Un pizzico di emozione, ma anche grande voglia e idee chiare per Timothy Weah. Il suo acquisto risale a fine giugno, ma la sua prima apparizione ufficiale arriva dopo una decina di giorni di allenamenti in bianconero. “E' una benedizione per me e la mia famiglia, grazie al club per questa opportunità, sono molto onorato di essere bianconero”.

Il fascino del club e lo zampino di papà George, da sempre tifoso bianconero. Scegliere la Juve racconta Timothy non è stato difficile. In campo giocherà esterno basso con propensione offensiva: prenderà il posto di Juan Cuadrado, da 24 ore passato all'Inter. "Per me è una leggenda" dice.

Adesso spetterà a lui mostrare di valere i 14 milioni spesi per acquistarlo dal Lille. A Torino Weah potrebbe ritrovare proprio un ex compagno della squadra francese, quel Jonathan David obiettivo della Juve in caso di partenza di Vlahovic. "David è uno dei miei migliori amici. Mi ha fatto delle domande sulla Juve - svela Weah -. Gli ho detto che se decidesse di venire qui dovrà essere pronto a lavorare tanto".