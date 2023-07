Wow Days a Torino, Vinicio Capossela a Bra, le arpe elettriche di Cuneo: l'agenda del fine settimana

A Torino quattro giorni di musica e festa a Le Gru di Grugliasco: sono i Wow Days ospitati nell'Arena esterna verde. Torna la musica in questo spazio protagonista in passato dell'estate torinese: sul palco sabato Benny Benassi, dj e produttore internazionale; domenica invece sarà la volta del rapper Dargen D'amico.

Nel Parco della Zizzola di Bra si esibisce venerdì 28 luglio Vinicio Capossela, in scena con il Concerti urgenti tour, presentazione dal vivo dell’ultimo album intitolato '13 canzoni urgenti'. L'evento fa parte dell’ottava edizione di Attraverso Festival, festival diffuso del basso Piemonte.

A Cuneo risuoneranno le note prodotte dalle arpe elettriche. Da oggi e per tutto il weekend tre arpisti di fama internazionale si esibiranno in occasione di elettroclass: Kety Fusco, Remy van Kesteren e Park Stickney. In programma concerti in diversi punti della città, con possibiltà anche di avvicinarsi all'uso dello strumento grazie a workshop e lezioni gratuite.

A Domossola ai Musei civici “Gian Giacomo Galletti” di Palazzo San Francesco un’esposizione dedicata alla luce nell’arte tra Seicento e Novecento. In mostra Tiziano, Van Dyck, Ippolito Caffi, Gaetano Previati e Renoir in un percorso che dal lume di candela arriva alla rivoluzione della luce elettrica.