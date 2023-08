Dietro le quinte del Concerto Sinfonico di Ferragosto

Lo spettacolo del Concerto Sinfonico di Ferragosto comincia ben prima di arrivare ai 1390 metri del Bric Lombatera, sulle Alpi marittime. Dalla sede di via Verdi, con il dietro le quinte del centro di Produzione rai di Torino. Quattro automezzi, per una squadra di trenta persone tra regista, tecnici del suono, montatori, cameramen, giornalisti, assistente di edizione.

Si torna all'ombra del Monviso. Sui prati di Paesana. Come nel 2018, allora fu a Pian Munè. E ancora indietro nel 1981, prima edizione, al rifugio Quintino Sella.

Il Concerto Sinfonico di Ferragosto in onda con uno Speciale Nazionale su Rai3 martedi dalle 12:45, è da trenta anni la produzione che impegna il maggior numero di persone e mezzi della Testata Giornalistica Regionale. Per la complessità delle condizioni atmosferiche e ambientali. Che richiedono uno studio e una preparazione che parte molti mesi prima, a cominciare dalla scelta del luogo ogni anno diverso in cui si svolge l'evento.

L'emozione del pubblico, le note più alte di Verdi, Puccini, Leoncavallo, Weber, Strauss suonate dall'Orchestra Bruni Città di Cuneo diretta per la prima volta dal maestro Claudio Morbo entreranno nelle case degli italiani grazie a sei telecamere, 5 operatori, una camera montata su un braccio di 9 metri, e un drone in volo sulla valle Po, nel parco del Monviso.

Organizzato da Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Paesana, Azienda Turistica locale del Cuneese, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Camera di Commercio di Cuneo, potrete vedere lo Speciale in diretta anche su raiPlay e sul sito della Tgr piemonte.