Alessandria, allarme scabbia tra centri di accoglienza, comunità protette e RSA

Il timore per l'allargarsi delle infezioni da scabbia impensierisce il sindacato CSE Sanità, federazione professioni sanitarie di Alessandria. Che sottolinea come da tempo giungano notizie di RSA in cui gli ospiti sono colpiti da scabbia e così gli operatori.

I casi

Negli ultimi otto mesi del 2023 i casi di scabbia notificati dall'Asl di Alessandria sono stati ben 253. Un numero che però, sottolineano i dirigenti, riguarda non solo le RSA ma anche le strutture che accolgono disabili e i centri di accoglienza per migranti e profughi, scuole e case protette. Sull'incidenza elevata di casi di scabbia in provincia di Alessandria incide in modo particolare il protocollo di sorveglianza, attivo ormai dal 1998.