A Biella 300 sarti tra visite alle aziende tessili e la sfida della sostenibilità

Si continua a cucire in una sala trasformata in laboratorio della Città studi di Biella.

Siamo nella culla italiana del tessile, dove si produce il quaranta per cento dei tessuti di lusso che si vendono in giro per il mondo e dove è appena cominciato il congresso della World federation of master tailors, cioè della federazione mondiale sarti. Sono quasi trecento, arrivati a 34 paesi: è l'evento più partecipato.

Quattro giorni per fare il punto su presente e futuro della professione, anche con visite alle aziende tessili, per rinsaldare il rapporto con loro e, pure, scoprire come stanno affrontando la sfida della sostenibilità.

I sarti che lavorano ad alto livello sono sempre meno, forse spaventati dall'impegno che serve per formarsi, anche se la professione permette spesso di guadagnare molto e di viaggiare.

A Biella, dove intanto la produzione di tessuti continua a crescere, si pensa di dar vita a una scuola di sartoria: potrebbe aprire tra 2024 e 2025. In tre anni punta a formare artigiani che sappiano tagliare e assemblare abiti.



Intervista a Gaetano Aloisio, vicepresidente World federation of master tailors (Federazione mondiale sarti) e presidente dell'Accademia Nazionale dei Sartori