Sette monaci, 1300 anni di storia, 15mila visitatori l'anno: alla scoperta dell'abbazia di Novalesa

Il gioiello dell'abbazia di Novalesa è la cappella di Sant'Eldrado, con i suoi affreschi medievali sulle vite di Eldrado, che fu priore dell'abbazia, e San Nicola. Il monastero registra circa quindicimila visitatori all'anno. “Se prima il visitatore capitava un po' per caso, oggi c'è sicuramente più interesse”, racconta Elio Zurletti, da tanti anni guida volontaria del complesso medievale.

L'abbazia

Una storia millenaria e travagliata. Usata dall'Ottocento anche come centro termale e convitto, tornò alla sua funzione originaria cinquant'anni fa, quando fu acquistata dalla Provincia, oggi Città metropolitana, e ridata in gestione ai monaci benedettini. Fu istituito poi un laboratorio per il restauro del libro antico. Oggi nell'abbazia sono aperti al pubblico anche il museo archeologico, gestito dal Centro culturale diocesano di Susa, e la biblioteca.

I lavori

Nell'abbazia vivono sette monaci. “Novalesa è un monumento, ma soprattutto è un monastero, abitato da una comunità monastica viva”, afferma il priore, Michael Davide Semeraro. Fra tre anni ricorrerà il 1300esimo anniversario della fondazione. Per le celebrazioni sono partiti i lavori - finanziati dal Pnrr - che riqualificheranno il sagrato della chiesa e altri spazi. La prospettiva, aggiunge padre Semeraro - è di valorizzare i due aspetti: quello turistico culturale e quello spirituale.

Interviste a Elio Zurletti, guida volontaria, Claudia Cimaz, museo archeologico, e Michael Davide Semeraro, priore abbazia.