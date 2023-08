Allegri punta sullo "zoccolo duro" per iniziare con il passo giusto

Sarà campionato d'agosto ma le vittorie di ieri di Napoli e Inter mettono subito la Juve nella condizione di dover cercare la vittoria nel debutto di questa sera a Udine. Una gara che dà il via a una stagione anomala per i bianconeri che dal 2010 non si trovavano senza gli impegni europei e che proprio per questo avranno l'obbligo di disputare da protagonisti le competizioni nazionali. Contro i friulani Allegri pare orientato a schierare una squadra molto simile a quella vista nelle amichevoli estive, con Chiesa e Vlahovic a far coppia in avanti, mentre Kean, la prima tra le alternative offensive a disposizione, è rimasto a Torino. Tra i convocati c'è invece Paul Pogba, che non ha ancora i novanta minuti nella gambe ma che di certo uno spezzone di gara lo disputerà. Alla fine, il solo volto nuovo rispetto alla passata stagione sarà quello di Timothy Weah, chiamato a portare vivacità sulle fasce senza far rimpiangere Juan Cuadrado. Per il Toro il campionato inizierà invece domani all'Olimpico contro il Cagliari. Anche Juric cambierà poco rispetto a quanto provato in queste settimane confermando la formazione che ha eliminato la Feralpi in Coppa Italia. Valentino Lazaro potrebbe debuttare invece sabato con il Milan, ma la speranza di Juric è che dal mercato arrivi qualche rinforzo ad allungare una coperta che, soprattutto sulla trequarti, è piuttosto corta.