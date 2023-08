Allegri: "Vlahovic? Sono contento di averlo ma deciderà la società"

servizio di Davide Lessi

montaggio di Paola Messina

interviste a Massimiliano Allegri (allenatore Juventus) e Kaio George (attaccante Juventus)



I nostalgici di Villar Perosa alla fine sono la minoranza. In migliaia in coda, in un caldo pomeriggio d’agosto, per riabbracciare i bianconeri tornati dalla trasferta negli Stati Uniti. Alla fine questa amichevole in famiglia, Juventus A contro Juventus B - o meglio Juventus Black contro Juventus White, finisce con un rotondo 8 a 0 per la prima squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Tripletta per Kajo George, tornato finalmente in campo dopo oltre 500 giorni di stop per infortunio. "Un periodo infernale", l'ha definito lo stesso Allegri a fine gara. Doppietta anche per Dusan Vlahovic. L’attaccante sempre al centro delle voci di mercato è stato il più applaudito. Lukaku il più fischiato. I tifosi la loro scelta l’hanno fatta, ma la società ha detto che valuterà "offerte irrinunciabili" per il serbo.

A bordo campo anche John Elkann che ha parlato a lungo con Allegri. E poi l’ad della Juve Maurizio Scanavino e il presidente Gianluca Ferrero. Il nuovo corso bianconero dopo le dimissioni di Andrea Agnelli ha dato così il via alla stagione 2023/2024. Non una stagione qualsiasi ma quella dei 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli, quella - sperano i tifosi - del riscatto.