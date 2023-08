In 137 senza stipendio, Cgil chiama in causa Amazon e chiede un tavolo ministeriale

137 lavoratori senza stipendio dal primo agosto. Un magazzino, il Nord 35 a Orbassano, chiuso con un mese e mezzo di preavviso. E la Cgil che accusa: due aziende, Afs e Amazon, non si assumono le loro responsabilità, mentre le istituzioni tacciono.

La vertenza è cominciata il 14 luglio: Afs, azienda di logistica, annuncia che Amazon, unico committente del magazzino, non ha rinnovato il contratto di fornitura. Il datore di lavoro decide quindi che il sito di Orbassano può chiudere e che i lavoratori, di cui 87 a tempo indeterminato e gli altri interinali, restano a casa.

In base alle norme vigenti, i dipendenti a tempo indeterminato non potranno essere licenziati prima di sei mesi, questo per dare tempo a una trattativa per giungere a un accordo. Ma la stessa norma dispone che nel frattempo i lavoratori ricevano lo stipendio.

La Cgil sottolinea che per legge anche il committente, Amazon, è responsabile in solido.

Intervista a Giuseppe Santomauro, segretario generale di Filt Cgil Piemonte