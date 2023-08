Anche Cuneo si scopre turistica

Qualche problema c'è. Ad esempio gli orari ridotti di una delle attrazioni culturali più importanti della città come Casa Galimberti. O quelle panchine non poi così comode. Eppure per le strade di Cuneo, in questo agosto di rincari, non è difficile imbattersi nei turisti. Alcuni provenienti anche da molto lontano.

Un turismo lento che, in questo mondo frenetico, prende sempre più piede, complici le splendide montagne che circondano il cpaoluogo di provincia.