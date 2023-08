Boccuzzi: "L'unico epilogo possibile, doveva compiersi già tempo fa"

"Dopo 5726 giorni il signor Harald Espenhahn dopo tanto correre, scappare dalla giustizia ha varcato la soglia del carcere. Non è un risarcimento, non è vendetta, non riporta indietro le lancette del tempo: è solamente l'unico epilogo che si sarebbe già dovuto compiere da tempo e che è stato solo rimandato". Ad affermarlo è Antonio Boccuzzi, l'operaio sopravvissuto all'incendio nello stabilimento torinese della ThyssenKrupp nel dicembre 2007 poi anche parlamentare del Pd, in cui morirono sette lavoratori: Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò e Giuseppe Demasi.

Espenhahn, amministratore delegato dell'azienda all'epoca della tragedia, era stato condannato in Italia per il rogo. Ora è stato arrestato in Germania e dovrà scontare cinque anni.