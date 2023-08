Quando la natura diventa palco. Danzando sulle note del Nabucco

Gianna Bassàn è cresciuta in America. Ha cominciato a ballare a sei anni in una scuola di danza classica, poi a Boston al conservatorio si è avvicinata alla danza contemporanea che l'ha portata prima all'università delle arti di Zurigo e poi a Torino, alla scuola Egri Bianco. E' stata scelta come protagonista per la sigla della 43esima edizione del Concerto Sinfonico di Ferragosto. Sarà lei a ballare ai piedi del Monviso, sulle note del Nabucco. Per la prima volta immersa nella natura, con erba, pietre e acqua come palcoscenico

Da anni la compagnia Egri Bianco danza lavora per spettacoli non solo teatrali, ma anche site specific, per sperimentare l'impatto della natura sui danzatori e riportarlo sul palco. Quella del danzatore è un'attività che si colloca in un settore vivace, ma con scarse certezze per chi vuole assicurarsi un contratto stabile.