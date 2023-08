A Bardonecchia si lavora per tornare alla normalità

Con le braccia e con il cuore per aiutare Bardonecchia. Così nel comune dell'Alta Val Susa, dove da domenica sera non ci si è mai fermati, oggi è tornata l'acqua potabile in tutte le utenze, nel pomeriggio sarà ripristinato il teleriscaldamento.

Riaperti tutti i collegamenti, il casello dell'autostrada in entrambi i sensi, la statale del colle della scala verso la Francia, sempre in funzione la ferrovia. Ancora inagibile il commissariato di polizia, la caserma dei carabinieri ha aperto un ufficio per le denunce dei danni, ed il comune predisporrà un apposito modulo online utilizzabile via web. La stima provvisoria sfiora i 10 milioni di euro.

La voglia di ripresa di rispecchia nella giornata di sole, nessuna allerta prevista, riapre la biblioteca comunale, domani si terrà regolarmente il mercato settimanale. I dipendenti dell'hotel colpito, la Betulla, hanno ringraziato pubblicamente protezione civile e forze dell'ordine, che hanno contribuito ad evacuare la struttura senza panico in un momento così difficile, grazie anche a comune, Aib Piemonte e vigili del fuoco per le operazioni di ripristino della struttura gravemente danneggiata. E la solidarietà e' contagiosa: Il vicino comune di Sauze di Cesana devolverà il ricavato del concerto jazz di dopodomani alla ricostruzione del monumento olimpico 2006. Intanto dopo la mobilitazione dei giorni scorsi, oggi un altro centinaio di volontari è arrivato per sgomberare fango e detriti, e moltissimi, cittadini e cittadine, residenti e villeggianti, si presentano all'ufficio turistico per darsi disponibili a dare una mano. Magari non spalare, hanno detto stamane alcune signore, ma per il resto siamo qui.