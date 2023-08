Il racconto e la paura: "Via l'elettricità, poi un rombo spaventoso"

Bardonecchia tenta di tornare alla normalità, dopo l'esondazione del torrente Frejus. Un'onda di fango, detriti e acqua ha travolto il paese, che ora fa i conti con danni e disservizi alle reti di acqua, gas e luce. Problemi per gli ospiti degli alberghi, alcuni appena arrivati per cominciare le vacanze. Chiuse le strade e in arrivo un'allerta meteo.



Le testimonianze



Le testimonianze di turisti e cittadini dopo la grande paura di questa notte. “Stavamo guardando la televisione, e poi è andata via la corrente. Poi, un rombo impressionante, come una schiacciasassi. Che non finiva mai". “Ho visto un'onda anomala, come il mare, ma pieno di detriti. Siamo corsi coi condomini sui piani più alti. Abbiamo avuto davvero tanta paura”.