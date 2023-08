Bardonecchia, ora è caccia alla frana. Le immagini dall'elicottero

Proseguono incessanti i lavori a Bardonecchia. Pale gommate in azione per sgomberare le vie del paese e il letto del Rio Merdovine dai detriti trascinati dall'ondata di fango. Schizzi che sono arrivati addirittura fino al secondo piano di alcune case. Il commissariato di Polizia risulta completamente inagibile. “Eravamo già impegnati per la festa del patrono, siamo intervenuti immediatamente per sgomberare alcuni stabili in pericolo”, racconta il comandante dei Carabinieri di Bardonecchia, Aldo Redaelli.

Si indaga sulle cause

Ora, però, è caccia alla causa dell'ondata: gli elicotteri e i tecnici dell'Arpa si stanno concentrando in particolare sul bacino del Rio Frejus, per individuare la frana che potrebbe aver originato l'ondata. E capire se ci sono situazioni di pericolo. Soprattutto perché, nell'area, sono possibili forti piogge nel pomeriggio. “Faccio un appello a cittadini e turisti: oggi rimanete a casa, domani sarà bello e potrete uscire”, dice il sindaco, Chiara Rossetti. L'ipotesi più probabile è che un forte rovescio di pioggia in montagna, mentre Bardonecchia non veniva investita che da poche gocce, abbia causato alla frana. Altrimenti, è possibile che il solo temporale abbia originato la piena improvvisa.