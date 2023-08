"Giù dal balcone senza un graffio, un miracolo. Mattia che l'ha salvata merita una medaglia"

Pioggia battente e pochi passanti in via Nizza a Torino, il giorno dopo. Ma la storia a lieto fine della bimba di quasi 4 anni caduta dal balcone e di Mattia, 37, che per caso l'ha salvata, rimarrà impressa nella memoria di tutti.

I Carabinieri erano intervenuti subito, hanno chiamato l'ambulanza, che ha poi portato la piccola in ospedale, il Regina Margherita, dove è in osservazione in fino a domani, senza lesioni evidenti. Per ora non sono emerse criticità familiari.

I genitori erano in casa al momento dell'incidente, lo shock è stato enorme anche per loro, la figlia è sfuggita sul balcone dalle tapparelle socchiuse, poi i piedi su una sdraio e in un attimo era appesa alla ringhiera, dove un ragazzo dal palazzo di fronte l'ha indicata a Mattia, che per caso e fortuna era lì, e non si è sottratto: l'ha presa in un abbraccio che ha attutito il colpo, salvando tutto, un volo di 15 metri senza conseguenze. Il sindaco di Torino lo aspetta per una benemerenza civica.