Blocco diesel Euro 5, il piano del Governo per ottenere una proroga

L'ufficialità ancora non c'è, per quella si dovrà aspettare il consiglio dei ministri di settimana prossima. Ma si fa sempre più concreta l'ipotesi di rinviare il blocco dei diesel euro 5 previsto in Piemonte dal 15 settembre. Il governo punta a una doppia strategia per convincere l'Europa ed evitare che scattino le maxi-sanzioni.

Da un lato dimostrare che i provvedimenti adottati negli ultimi anni - come il superbonus, gli investimenti del Green New Deal e del Pnrr - hanno migliorato la qualità dell'aria in pianura padana rispetto al periodo che è costato all'Italia una doppia procedura di infrazione. Dall'altro varare un nuovo pacchetto di misure: ad esempio incentivi per la rottamazione delle auto, voucher per l'abbonamento ai trasporti pubblici, detrazioni fiscali per sostituire le vecchie caldaie.

La proroga potrebbe durare fino al 2025, ma le ragioni di automobilisti e lavoratori si scontrano con quelle della normativa europea e degli ambientalisti, che chiedono di tutelare la salute pubblica. Quel che è certo, per ora, è che i tecnici della regione e dei ministeri coinvolti stanno lavorando a un dossier da presentare a Bruxelles. Il tempo stringe e servono risposte certe.