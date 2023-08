Punture di calabroni, l'appello alla prudenza degli esperti

Due vittime negli ultimi giorni nell'Alessandrino in seguito a una puntura di calabrone. Un'altra morte nel Canavese, una signora deceduta dopo aver passato quattro anni attaccata a un macchinario salvavita in seguito a una puntura subita nel 2019. Dagli esperti l'appello alla prudenza - specialmente per chi è allergico. Mentre i cambiamenti climatici e la globalizzazione fanno spazio a specie di insetti sempre più invasive.

servizio di Caterina Cannavà

intervista a Paola Mogliotti, dirigente veterinario Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria Valle d'Aosta