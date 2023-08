Città roventi, l'impronta termica rivela: servono rifugi climatici per i più fragili e gli anziani

Temperature roventi, le città ribollono. Il cambiamento climatico, mette ricercatori e urbanisti di fronte al fenomeno delle cosiddette isole di calore: elementi urbani che intrappolano i raggi del sole, ostacolano il vento e comportano un aumento delle temperature di diversi gradi.

Maurizio Napolitano, ricercatore Fbk, sta lavorando sulle mappe che rappresentano l'impronta termica delle nostre città, per capire come la conformazione urbana incide sulle temperature. Contro le isole di calore, dicono gli esperti, bisogna prevedere la creazione di climate shelter, rifugi climatici, aree ombreggiate, in cui i più fragili, gli anziani, possano rifugiarsi nelle giornate più torride.

Le mappe sono create con dati satellitari, stessi dati usati da Lorenzo Giovannini per uno studio pubblicato dall'università di Trento che analizza anche la risposta dei materiali ai raggi del sole, scoprendo che è colpa di pietra, asfalto e porfido se le città restano calde anche la notte, quando questi materiali restituiscono il calore accumulato durante tutto il giorno.

Dalla Tgr del Trentino, servizio di Danilo Elia