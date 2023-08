Caldo incontrastato, dalle città alle Alpi

Bollino rosso. E' quello che spicca sul bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, per Torino, da oggi a dopodomani. Corrisponde al livello 3, lo stesso indicato da Arpa Piemonte, che per oggi prevede una massima a 37 gradi. Se la città soffre il caldo, anche in montagna le temperature sono alte: l'Arpa prevede per oggi lo zero termico a 5mila metri. Responsabile, l'anticiclone subtropicale di matrice africana che sta investendo anche l'arco alpino.