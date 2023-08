Juve e Toro presentano Cambiaso e Tameze

Tempo di nuovi approdi (e nuove speranze) sotto la Mole: la Juve presenta Andrea Cambiaso, il Toro Adrien Tameze. "E' un'altra roba, questa maglia ha un peso diverso con il rispetto di tutte le altre squadre". Faccia pulita e spontaneità da ventenne, Cambiaso si presenta così alla Juventus dopo un anno di prestito. "Lo scorso anno al Bologna è servito moltissimo perché sono migliorato tanto, ho imparato nuove cose, ho giocato con grande continuità, penso di essere arrivato qui al momento giusto", aggiunge il giocatore in conferenza stampa.

La Juve presenta Cambiaso

Due gli obiettivi di Cambiaso, terzino sinistro classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Genoa: imparare da Danilo e compagni e diventare titolare. Come nella partitella in famiglia disputata allo Stadium. Un allenamento che ha visto Vlahovic prendersi la scena, per lui doppietta e tante ovazioni dei tifosi. Loro, la scelta l'hanno già fatta: cori contro Lukaku, a scongiurare lo scambio con tra l'ex nerazzurro e il serbo.

Tameze, uno dei colpi del Toro

Sul fronte scambi in casa Toro si lavora a quello tra il granata Singo e Soppy dell'Atalanta. E si sogna Malinovskyi. E intanto giornata di presentazioni per uno dei colpi del mercato estivo, Adrien Tameze, camerunese ex Verona. “Mi piace sempre crescere, quindi volevo avere un progetto ambizioso, l'ho sentito qua con il mister, con la società quando ho parlato con il presidente e con il direttore. Loro hanno tutti l'ambizione di fare di più”, dice il giocatore. Tradotto: puntare all'Europa. La parola imprunciabile che questo mediano di 29 anni decide di pronunciare. “Se vinciamo le partite e facciamo un buon campionato è certo che alla fine possiamo parlare o giocare per l'Europa”.